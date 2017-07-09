Medyadaki ırkçı dile karşı bildiri imzalandı

Bir kısım medyanın son zamanlarda yoğun bir biçimde kullandığı ayrımcı, ırkçı dil ile Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden haberciliğe meslektaşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından sert tepki geldi.
"IRKÇI DİL GAZETECİLİKLE BAĞDAŞMIYOR"
Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi tarafından yayınlanan bir bildiride "Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.
"Medya mensubunun birincil görevi kamu yararına dönük, hakikati ortaya çıkaracak habercilik yapmaktır. Son aylarda tırmanan 'ırkçı', 'ayrımcı' ve 'cinsiyetçi' haber dili gazetecilikle bağdaşmadığı gibi bu ülke üzerine tezgahlanan yeni kardeş kavgaları için tetikçilik yapmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. " ifadelerine yer verilen bildiriye çok sayıda ulusal gazete, televizyon ve internet medyası mensubunun yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de imzaları ile destek verdi. Genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, köşe yazarları, gazeteciler ve yazarların imza verdiği bildiride ırkçı dil kullanan gazeteciler hakkında hukuki sürecin işletilmesi talep edildi.
IRKÇI DİLİ KINIYORUZ
Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Basın İlan Kurumu ve Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü de ırkçı dil kullanan ve mülteci düşmanlığını kışkırtan haberleri yapanlar hakkında harekete geçmeye çağırıldı. Pek çok medya kuruluşunun da imzaladığı Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi'nin bildirisi şöyle:
IRKÇI MEDYAYI LANETLİYORUZ
"Irkçı ve mültecileri hedef gösteren yayınları ile topluma Suriyeli kardeşlerimizle ilgili nifak tohumları eken bir kısım medyanın kışkırtıcı dili Sakarya'da dokuz aylık hamile Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeğinin hunharca katledilmesine yol açtı. Bu korkunç cinayetin ardından yaptıkları haberlerde de aynı ahlaksızlığı ve gayriinsani tutumu devam ettiren, ırkçı bir dil kullanan bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz.
TAHRİK GAZETECİLİĞİ İNSANLIĞA İHANETTİR
Toplumsal kutuplaşmaya hizmet eden bir dil 'habercilik' değildir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik gazetecilik faaliyeti değil apaçık insanlığa ihanettir. Medya mensubunun birincil görevi kamu yararına dönük, hakikati ortaya çıkaracak habercilik yapmaktır. Son aylarda tırmanan 'ırkçı', 'ayrımcı' ve 'cinsiyetçi' haber dili gazetecilikle bağdaşmadığı gibi bu ülke üzerine tezgahlanan yeni kardeş kavgaları için tetikçilik yapmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Biz bu dilden rahatsız olan basın yayın mensupları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri olarak kardeşlerimize yönelik bu çirkin, ayrımcı ve ırkçı medya söylemini lanetliyor, bu dili kullanan gazeteciler hakkında hukuki sürecin işletilmesini, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünün ırkçı ve mülteci düşmanlığı haberlerini yapanlar hakkında harekete geçmesini bekliyoruz."
BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR
Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi
Abdulhamit Güler, Diriliş Postası
Abdurrahman Şen
Adnan Karakaş
Ahmet Açıkçay
Ahmet Akgül
Ahmet Sözbilir
Ahmet Tezcan
Yazar Ali Artmaz Ali Öztürk
Medeniyet Derneği Başkanı Alper Altun
Aslan Değirmenci
Abdulhamit Güler, Diriliş Postası
Abdurrahman Şen
Adnan Karakaş
Ahmet Açıkçay
Ahmet Akgül
Ahmet Sözbilir
Ahmet Tezcan, Yazar
Ali Artmaz
Ali Öztürk, Medeniyet Derneği Başkanı
Alper Altun
Aslan Değirmenci
Ayhan Küçük, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)
Ayhan Yağızer, Ülke TV
Ayşe Betül Kayahan
Ayşegül Yıldırım Kara, Yönetmen
Belkıs Kılıçkaya, 24 TV/Gazeteci
Betül Soysal Bozdoğan, TRT Haber Moderatörü/Gazeteci,yazar
Bülent Turgut, Yapımcı
Bünyamin Yılmaz, Anadolu Ajansı
Büşra Akın Dinçer, Gazeteci
Büşra Sönmezışık,
Cihat Arpacık, Gazeteci
Cihat Gökdemir, Mağdur Ailenin Avukatı
Çiğdem Aktı, TRT World
Demet Tezcan, Yazar
Eda Tezcan, Yazar
Edip Üzen
Efendi Sarı
Egemen Doğan
Ekrem Arıkan, ESAM İstanbul Şubesi Başkanı
Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi Yazarı
Elif Hamamcı, Medya Yapımcısı
Emeti Saruhan, Gerçek Hayat Dergisi Yayın Koordinatörü
Emin Şen
Emre Şahin, Ülke TV
Emrullah Öztürk
Engin Şenol
Erdal Tanas Karagöl, Yeni Şafak Gazetesi
Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Erol Erdoğan, Yazar
Ersin Çelik, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü
Ersin Şiyhan
Ersoy Dede, 24 TV
Esra Elönü, Yazar
Esra Öztürk
Fadime Özkan, Star Gazetesi
Fatma Gülşen Koçak
Ferhat Açıl, Yeni Şafak Editörü
Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi
Hafize Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi
Halil İbrahim Başer
Halime Kökçe, Star Gazetesi Yazarı
Hamit Akçay, Dr
Hamit Kardaş, Gazeteci
Hamza Er
Hamza Çifci
Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni
Hatice Kübra Özdemir, İnternethaber Ankara Temsilcisi
Hayrünnisa Çiçek
Hilal Özdemir, Etnomüzikolog
Hüseyin Altınalan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü
Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Gökhan Ataş, ÜlkeTV
Gülcan Tezcan, Gazeteci-Yazar
İbrahim Balcıoğlu
İbrahim Tenekeci, Yeni Şafak Gazetesi
İdris Cin
İdris Kardaş, Akademisyen
İlhami Işık, Star Gazetesi
İsa Tatlıcan, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni
İsmail Hakkı Erol
İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Gazetesi
Kadriye Erdemli Avcı, İstanbul Müftü Yrd.
Kahraman Halisçelik
Kemal Özer, YeniSöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Kemal Öztürk, Yeni Şafak Gazetesi yazarı
Kemal Sayar, Psikiyatr
Kenan Adem Kızılağıl
Kenan Kıran, Sabah Gazetesi
Kudret Bülbül, Prof. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kübra Ataş, Ülke TV
Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yrd.
Mahmut Avcı
Mehmet AlacaMetin Yağan
Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü
Mehmet Nedim Aslan
Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Haber Koordinatörü
Mehmet Yıldırım
Merve Şebnem Oruç, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı
Meryem İlayda Atlas, Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni
Murat Çiçek, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni
Murat Halezaroğlu, Anadolu Ajansı
Mustafa Ekici, TRT Kürdi Genel Koordinatörü
Mustafa Güngör, Ülke TV Haber Koordinatörü
Mustafa Özbek
Mustafa Yıldız, Ülke TV
Dr. Mücahit Öztürk (Yeşilay Genel Başkanı)
Nevzat Çiçek, Gazeteci-Yazar
Nihat Koç, Anadolu Ajansı
Nil Gülsüm Gül
Nuh Albayrak, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nurhayat Kızılkan, TRT World
Nuriye Çakmak
Osman Ateşli
Oya Eronat, 24.Dönem Milletvekili, Sosyal Politikalar Başkan Yrd.
Ömer Lekesiz, Yeni Şafak Gazetesi
Ömer Özkök, 24 TV Haber Koordinatörü
Ömer Tekerek, TRT
Özcan Ünlü, şair
Recep Garip, Şair, Ressam
Recep Yeter, Yeni Şafak Gazetesi Haber müdürü
Sabri Çelebioğlu, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi İdari İşler Müdürü
Said Ercan
Saliha Eren, TRT World
Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı
Selami Doğan
Semanur Sönmez Yaman, Kanal 7 Haber Müdür Yardımcısı
Samet Karagöz, Milliyet Gazetesi Yazarı
Senem Uluhan, Ülke Haber Radyo Yayın Sorumlusu
Sercan Türkyılmaz
Serkan Ayhan
Serkan Kalemciler, Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı
Serdar Karagöz, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni
Sevil Nureyeva, Star Gazetesi Yazarı
Seyhan Sara Koç, Yönetmen
Sibel Eraslan, Star Gazetesi Yazarı
Süleyman Dinçer, Gazeteci
Sümeyye Ceylan, TRT World
Şadi Çarsancaklı, Avukat
Şule Taşkıran Kala, Sunucu
Taha Kılınç, Gazeteci-Yazar
Turan Kışlakçı, Gazeteci
Uğur Yıldırım, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı
Ünsal Ünlü, Yazar
Vahdettin İnce, Yazar
Veyis Ateş, Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni
Yahya Bostan, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Md.
Yasemin Berber, TRT Arapça
Yıldıray Oğur, Gazeteci-yazar
Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
Yunus Göksu, İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü
Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı
Yusuf Ziya Çataklı
Zafer Sevil
Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Milletvekili
Zeynep Bayramoğlu, A Haber Yapımcı/Sunucu
Zeynep Türkoğlu, 24 TV Yapımcı/Moderatör
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