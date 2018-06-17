Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

Erdoğan, göreve geldikleri yıldan bugüne yapılan projelere 'Görevinizdi, o yüzden yaptınız' şeklinde gelen eleştirileri yanıtladı.

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Vatandaşlar Yenikapı'daki mitinge akın etti

AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi için Yenikapı'ya Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaş büyük bir katılım gösterdi.