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Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 5 bölgesinde Mega Endüstri Bölgeleri kurulacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 22:59..
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Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

Millet Bahçesi projesini İstanbul mitinginde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan da Mega Sanayi projesini duyurdu. Söz konusu proje, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

TWİTTER'DAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki büyük buluşmanın ardından Twitter'dan da bir proje açıkladı.

İstanbul'da Millet Bahçe'sinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadelerini kullandı.

Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

BÖLGELER DE BELLİ

Cumhurbaşkanı Edoğan'ın yaptığı paylaşımda bulunan Türkiye haritası üzerinde projelerin yer alacağı iller de belli edildi.

5 bölge üzerinden yola çıkılan dev projede 4 bölgedeki sanayilerin isimleri; Trabzon Yatırım Adası, Filyos Endsütri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım yeri, Ceyhan Enerji İhtisas olarak ifade edildi.

Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

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