Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor

Millet Bahçesi projesini İstanbul mitinginde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan da Mega Sanayi projesini duyurdu. Söz konusu proje, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
TWİTTER'DAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki büyük buluşmanın ardından Twitter'dan da bir proje açıkladı.
İstanbul'da Millet Bahçe'sinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadelerini kullandı.
BÖLGELER DE BELLİ
Cumhurbaşkanı Edoğan'ın yaptığı paylaşımda bulunan Türkiye haritası üzerinde projelerin yer alacağı iller de belli edildi.
5 bölge üzerinden yola çıkılan dev projede 4 bölgedeki sanayilerin isimleri; Trabzon Yatırım Adası, Filyos Endsütri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım yeri, Ceyhan Enerji İhtisas olarak ifade edildi.