Mega projenin modeli değişti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin en alta alınmasının uygun görüldüğünü, üst ve orta katların ise otomobil gidiş-gelişi için kullanılacağını bildirdi.

Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli testine katılmak üzere geldiği Kopenhag'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf kaynak AA

MARMARAY'LA ENTEGRE OLACAK

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde İncirli'den başlayan metro sisteminin Mecidiyeköy'e kadar gidip, Anadolu yakasına geçtiğinde Söğütlüçeşme'den hem Kadıköy-Kartal hattına hem de Marmaray'a entegre olacağını anlatan Arslan, "Aynı zamanda o hat üzerinde bulunan farklı 9 raylı sistemle de entegre olacak. Günde 6,5 milyon insanın kullandığı raylı sistemlerin birbiriyle entegrasyonu sağlanacak." dedi.

Hasdal'dan, TEM'den yer altına girecek tünelin, otomobilleri Anadolu yakasına çıkardıktan sonra Çamlık'ta TEM'e bağlayacağını dile getiren Arslan, projenin Marmaray ile Avrasya tünellerinin bir arada olduğu bir sistem gibi düşünüleceğini söyledi. Arslan, hattın iki gidiş-iki geliş otomobillere, gidiş-geliş raylı sisteme yani metroya hizmet edeceğini vurgulayarak, projenin sondajlarının, etüt projelerinin yapılması ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek ihaleye esas dokümanların hazırlanmasına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.

Fotoğraf kaynak AA

"RAYLI SİSTEM EN ALTA ALINACAK"

Bakan Arslan, 1-2 aylık çalışmadan sonra dokümanları hazır hale getireceklerini ve YİD modeliyle ihale etmek üzere süreci başlatacaklarını belirtti.

Daha önce üst katı iki gidiş otomobil, orta katı bir gidiş-bir geliş raylı sistem, alt katı da iki geliş otomobil için düşündüklerini anlatan Arslan, "Çalışmalar son aşamaya geldi ancak teknik olarak şöyle bir sonuç çıkıyor, daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin teknik çalışmalar sonucunda en alta alınması uygun görünüyor. Tünelin üst ve orta katları ise otomobil gidiş-gelişi için kullanılacak. Bunun da sebebi, her iki yakada da yüzeye çıktıktan sonra hatlar birbirinden ayrılacak. Avrupa yakasında güneye doğru İncirli'ye gitmek üzere raylı sistem, kuzeye doğru TEM'e gitmek üzere üstte ve altta otomobiller için yaptığımız katlar olacaktı ancak bunların birbirinden ayrılması biraz daha zor. Halbuki üstte iki kat otomobiller için olursa üst kuzeye ayrılırken, güneye doğru da raylı sistem ayrılacak. Teknik çalışmalar sonucu, raylı sistemde kullanılan araçların daha ağır olması nedeniyle alt katın raylı sistem için kullanılması daha uygun gibi gözüküyor. Yakında netleşecek."