Megan Fox annesiyle İstanbul'da

Amerikalı ünlü manken ve oyuncu Megan Fox, bir belgesel çekimi için İstanbul’a geldi. Annesi ile birlikte çekimin yapılacağı Yerebatan Sarnıcı’na gelen Fox için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

MENÜYÜ ARABASINDA İNCELEDİ

Çekim arasında yemek yemek için dışarı çıkan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı. Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen Fox, ardından restorana girerek yemek yedi ve annesiyle nargile keyfi yaptı.

Ünlü oyuncunun korumaları da basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yemeğini yiyen ünlü oyuncu, daha sonra tekrar Yerebatan Sarnıcı’na giderek çekimlere katıldı.