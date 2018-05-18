Megan Markle’ı sunağa Prens Charles götürecek

Birleşik Krallık'ın ikameti ve yetki merci Kensington Sarayı, Prens Charles'ın Meghan Markle'ı sunağa götüreceğini açıkladı.
DÜĞÜNÜNDE BABASI YOK
Dün Kensington Sarayı, merakla beklenen düğüne Meghan Markle'ın babasının katılmayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Meghan Markle'in düğüne kiminle giriş yapacağı merak konusu olmuştu.
BABASININ YERİNE PRENS CHARLES
Saray'dan yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, "Bayan Markle, Galler Prensi'ni düğün gününde Aziz George'un Şapeli'ne eşlik etmesini istedi. Galler Prensi, Miss Markle'ı Kraliyet Ailesi'ne bu şekilde karşılamaktan memnuniyet duyuyor." ifadeleri kullanıldı.
Editör notu: Hristiyan geleneğine göre, gelin, nikahın kıyılacağı kiliseye babasıyla birlikte gelir. Kilise kapısında yahut içeride baba, kızını damada teslim eder ve birlikte duanın yapılacağı sunağa doğru yürürler.