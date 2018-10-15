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Meghan Markle hamile

İngiltere Prensi Harry ile mayıs ayında hayatını birleştiren Meghan Markle'ın bebek beklediği açıklandı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:59..
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Mayıs ayında görkemli bir kraliyet düğünüyle hayatını birleştiren Prens Harry ve Meghan Markle'dan 5 ay sonra güzel ve mutlu edici bir haber geldi.

MEGHAN MARKLE HAMİLE

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olduğu ve 2019 ilkbaharında bebeğini kucağına alacağı belirtildi.

Meghan Markle hamile

SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Sussex Dük ve Düşesi; Düşesin 2019 yılının ilkbahar aylarında bir bebek beklediğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Meghan Markle hamile

PRENS HARRY VE MARKLE'IN BEBEKLERİ TAHTIN YEDİNCİ VARİSİ OLACAK

Ayrıca Saray'dan yapılan açıklamada çiftin gördükleri destekten oldukça memnun olduğu da belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeği ise tahtın yedinci varisi olacak.

Meghan Markle hamile

AVUSTRALYA'DA BASIN ORDUSU KARŞILADI

Her sene düzenli olarak organize edilen ve Prens Harry'nin öncülük ederek hayata geçirdiği Invictus Oyunları bu sene de yapılacak. 2018 Invictus Oyunları öncesinde büyük bir güvenlik duvarı içerisinde Sidney'e giden çift, bu haberden sonra bugün havaalanında bir basın ordusu tarafından karşılandı.

MARKLE KARNINI KAPADI

Sussex Düşesi Markle'ın Sidney'e indiğinde siyah bir elbise giydiği ve elinde de büyük bir dosya olduğu ve bununla karnını kapadığı da görüldü.

Meghan Markle hamile

MARKLE'IN EŞİYLE İLK RESMİ GEZİSİ

Markle ve Prens Harry evlendikten sonra ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çift, 16 gün boyunca Fiji, Yeni Zelanda, Tonga ve Avustralya'da resmi temaslarda bulunacak ve 2018 Invictus Oyunları'na katılacak.

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