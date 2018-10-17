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Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeği varis olamayacak

Meghan Markle ile Prens Harry’nin tahtın yedinci varisi olarak doğacak bebeği prens ya da prenses unvanı alamayacak. Sebebi ise yüz yıl önce tahtta bulunan Kral 5'inci George.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 13:17..
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Meghan Markle’ın hamile olduğu haberi Kensington Sarayı tarafından doğrulandıktan sonra başta İngiltere olmak üzere dünya basınında yeni doğacak bebeği konuşmaya başladı.

Bebeğin cinsiyeti şimdiden bahis konusu olurken, ilkbaharda dünyaya gelecek olan bebek prens ya da prenses unvanı alamayacak.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeği varis olamayacak

UNVAN VAR, PRENS/PRENSESLİK YOK

Tahtın yedinci varisi olan yeni bebek kraliyet kanunlarına göre prens ya da prenses olamayacak. Yeni doğacak bebek cinsiyetine göre göre kont ya da lady unvanı taşıyabilecek.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeği varis olamayacak

KRAL 5'İNCİ GEORGE KURALLARI

Tahtın altıncı varisi olan Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni 1917 yılına Kral 5'inci George'a dayanıyor.

O dönemde tahtta bulunan Kral George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırmıştı. Yeni doğacak bebeğin Prens ya da Prenses olabilmesi için  Kraliçe Elizabeth'in kuralı değiştirmesi gerekiyor.


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