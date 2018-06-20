Babası, Meghan Markle'ı yine rezil etti

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, bugün, düğünden sonra ilk kez, damadı Prens Harry'le olan ilişkilerini konu alan ve neden düğüne katılmadığını açıklayan bir röportaj verdi.

İngiliz basınına konuşan baba Markle, kızını zor durumda bırakabilecek açıklamaların altına imzasını attı.

PRENS CHARLES'I ÇOK KISKANMIŞ

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası 73 yaşındaki Thomas Markle, düğün seramonisinde kızının yanında yer alamadığı için çok üzgün olduğunu ve bu anlamlı görevde kendisi yerine kızına eşlik eden Prens Charles'ı hem kıskandığını hem de şükran duyduğunu açıkladı.

Thomas Markle, Prens Charles hakkında, "Çok yakışıklı görünüyordu. Kıskandım, keşke ben de orada olsaydım ama Tanrıya şükür o oradaydı. Ona teşekkür ediyorum" dedi.





BEBEK KONUSUNDA UMUDU YOK

Markle, ilginç açıklamalarını, kızının hamileliği konusunda da sürdürdü. Kızının bebek sahibi olma hususunda çok umutsuz olduğunu belirten Baba Markle, çiftten aynı zamanda yakın vadede bir bebek geleceği beklentisi içerisinde.





Düğünden üç gün önce Windsor'daki düğüne katılmadan vazgeçen Baba Markle, kızını gelinlik içinde görünce hıçkırıklara boğulduğunu ve düğüne sağlık problemlerinden ötürü katılamadığını söyledi.





Şimdi kalbindeki sıkıntıların ardından 'çiftlikte' olduğunu ve çiftin görüşünü almak ve Kraliçe de dahil olmak üzere “yeni kraliyet ailesi” ile tanışmak için Londra'ya gitmeyi umduğunu söyleyen baba, ayrıca damadı Harry'nin kendisiyle siyaset konuştuğunu da açıkladı.

