Meghan Markle'ın hamile tarzı

Prens Harry ile birlikte Avustralya gezisinde Kraliyet Ailesi'nin kurallarını yerle bir eden Meghan Markle, Fiji ziyaretinde ise hamileliğini ön plana çıkaran stili ile dikkat çekti.

MEGHAN STİLİ

Fiji gezisine Avustralya markası Zimmerman imzalı beyaz bir elbise ile Stephen Jones tasarımı şapkadan oluşan stilyle başlayan Markle, Cumhurbaşkanı Jioji Konrote ile görüşmesi sonrası farklı bir renk ve stil tercihinde bulundu.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle-FOTO GALERİ

KARNINI GÖSTERDİ

Sussex Düşesi'nin gece katıldığı resepsiyonda giydiği Fiji mavisi elbisesi ziyaretin ilk gününe damga vurdu. Markle’ın dar kesim elbisesi üzerinden belli olan karnını eliyle göstermesi, bu elbiseyi özellikle seçtiği yorumlarına neden oldu.