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Mehdi Eker Doğu'daki politik yapıyı anlattı

Hendek olaylarının bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Mehdi Eker, Doğu'da vatandaşların kimin kime zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

31.03.2017 - 11:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

PKK OPERASYONLARI RAHATLATTI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu en iyi bilen isimlerden biri olarak bölgeyi anlatan Eker, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlardan sonra vatandaşların rahatladığını söyledi.

Mehdi Eker Doğu'daki politik yapıyı anlattı

Mehdi Eker Doğu'daki politik yapıyı anlattı VİDEO

VATANDAŞ GERÇEĞİ GÖRDÜ

Hendek olaylarının bir kırılma noktası olduğunu belirten Mehdi Eker, vatandaşların kimin kendisine zarar verdiğini iliklerine kadar hissettiğini sözlerine ekledi.

Mehdi Eker Doğu'daki politik yapıyı anlattı

Mehdi Eker'in açıklamalarından satır başları;

"Vatandaşta büyük bir rahatlama var. Bu rahatlama; PKK ile etkin mücadeleyle başladı. Bunu üzülerek söylüyorum; belediyeler PKK'nın etkin olduğu alandı. Vatandaş bir şekilde propagandanın baskısı altındaydı. Hendek bir kırılma noktası oldu. Vatandaş kimin kendini düşündüğünü, kimin kendisine zarar verdiğini iliklerine kadar hissetti. Esnaf, dükkanı tahrip edildiğinde bunu anladı."

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