Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Usta şairin torunu Selma Argon da törene katılıp dedesine dua etti.

MİLLİ ŞAİR DUALARLA ANILDI

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy, ebediyete yolculuğunun 80’inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

O, FAZLA TEZAHÜRATI SEVMEYEN BİR İNSANDI

Milli şairi kabri başında dualarla anan torunu Selma Argon, “Ben her zaman duygulu bir insanım zaten ancak bugün özelikle içimde duygu yoğunluğu var. Çünkü etraftaki çocukları ve ilgiyi görünce dedem için çok mutlu oluyorum. Aslında o fazla tezahüratı çok sevmeyen bir insandı fakat sevgiyi hak eden bir insan. Çocukları, gençleri çok sevmiş zamanında. Gençlerin burada olması ayrıca mutlu ediyor beni. İnanıyorum ki onlar bizim geleceğimiz, yeni asımlar gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.