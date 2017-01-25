Mehmet Akif Ersoy'un yeni kitabı: Tünel-Gazze'de yaşamak

Bu soruya çok az insan Mehmet Akif Ersoy kadar doğru cevap verebilirdi.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DE GAZETECİ OLMAK

Tünel, Ersoy’un abluka altındaki Gazze’de gazetecilik yaparken yaşadığı zorlu sürecin ve bu sürece eşlik eden zihinsel çabanın ürünü. Kederli, fakat umudunu yitirmemiş bir coğrafyanın topoğrafyası. Ersoy, sloganların Gazze’den duyulmadığı, hamasetin ölen çocukları kurtarmadığı gerçeğini bir tokat gibi çarpıyor yüzümüze. Dünyayla bağı kesilen Gazze’ye Gazzelilerle beraber bir tünelden giriyor; onlarla birlikte açlığı, ölümü ve ölenlerin ardından hayatı sürdürme mücadelesini yaşıyor. Üstelik tüm bu duygusal ve fiziksel yüke rağmen, gerçeklikle yüzleşmekten vazgeçmiyor.



(Gazeteci Mehmet Akif Ersoy)

GAZZE'DE TONLARCA DEMİR PARÇASI ALTINDA YAŞAM

Meseleye soğukkanlılıkla yaklaşıyor ve vaziyeti net bir şekilde ortaya koyuyor. “Filistin için kaygılı olan herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimileri diplomasi yürütüyor kimileri insani yardım gönderiyor. Ben ise savaş muhabirliğim boyunca sadece bu toprakların, her saniye tonlarca demir parçası altında yaşama tutunmaya çalışan halklarının gözlerindeki sitemi, yüzlerindeki acıyı anlatmaya çabaladım. Anlatabildiklerim ve Tünel’de okuyacaklarınız, onların dünyasının küçücük bir detayı.”

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR

2009’da 6 News kanalında haberciliğe başladı. 2010 yılının Mayıs-Aralık döneminde TRT Türk’ün Addis Ababa (Etiyopya) temsilciliğini yürüttü; 2011’de önce Kenya ve Somali’de görev yaptı, ardından TRT Türk’ün Trablus (Libya) ve Sana (Yemen) muhabiri, Şam (Suriye) ve Erbil (Irak) temsilcisi olarak çalıştı.

Libya’da bulunduğu dönemde Muammer Kaddafi ile öldürülmeden önce yaptığı son röportaj bir gazetecilik başarısı olarak dünya basınında geniş yankı buldu. 2012 yılı Ocak ayında başlayan TRT’nin Kahire (Mısır) temsilciliği görevi sırasında İsrail’in Bulut Sütunu Operasyonu’nu Gazze’de takip etti.

ynı yıl Suriye iç savaşını Halep’te izledi. Kahire’deki görevini 2 yıl boyunca sürdüren Ersoy, askerî darbeden birkaç ay sonra Türkiye’ye döndü. 2013’te TRT Arapça kanalının koordinatör yardımcılığını yürüttü. TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı 2014 yılı Temmuz ayında İsrail’in yoğun bombardımanı altında kalan Gazze’ye giderek TRT dışında Türkiye’deki birçok ulusal haber kanalına yaklaşık bir ay boyunca canlı yayın yaptı. 2015 yılında Kaddafi’nin çöküşünü anlatan “Zenga Zenga” belgeseli, TRT’de yayınlandı. Aynı yılın sonlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ortadoğu ve İslam coğrafyasıyla ilişkilerden sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Profesyonel kariyerinin yanı sıra üniversiteler ve düşünce kuruluşlarında sayısız konferans ve seminer verdi.