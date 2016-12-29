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Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

İngiltere'ye yerleşip siyaseti bırakan Gezi'nin önde gelen ismi Alabora, gazeteci Ahmet Şık'ın gözaltına alına alınmasına tepki gösterdi.

29.12.2016 - 13:56
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Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

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