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Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri
İngiltere'ye yerleşip siyaseti bırakan Gezi'nin önde gelen ismi Alabora, gazeteci Ahmet Şık'ın gözaltına alına alınmasına tepki gösterdi.
29.12.2016 - 13:56
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