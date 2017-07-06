Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

Gezi'den sonra yurt dışına kaçan ve İngiliz vatandaşı olan Mehmet Ali Alabora'nın babası Mustafa Alabora, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir günlük açlık grevine başladı.

NURİYE GÜLMEN PAYLAŞTI

Alabora'nın "Nuriye ve Semih'in açlık grevine sessiz kalmak vicdansızlıktır." cümleleriyle başlayan videosunu Nuriye Gülmen kendi twitter hesabından paylaşarak "Mustafa Alabora bugün Nuriye ve Semih işe iade edilsin diye bir günlük destek açlık grevinde." cümleleriyle duyurdu.

MEHMET ALİ ALABORA PKK KONFERANSINDA KONUŞMUŞTU

Mustafa Alabora'nın oğlu olan Mehmet Ali Alabora ise geçtiğimiz günlerde Gezi eylemlerinden sonra kaçtığı Londra'da PKK sempatizanı DAY-MER'in organize ettiği festivalde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü için destek mesajı vermişti; “Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir.”

MUSTAFA ALABORA KILIÇDAROĞLU İLE YÜRÜDÜ



