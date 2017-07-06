taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.903
USD
3,6196
EURO
4,1113
ALTIN
142,46
PETR
48,4900

Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

Mustafa Alabora, Kemal Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşü yaptıktan sonra açlık grevine başladığını söyledi.

06.07.2017 - 11:45
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

Gezi'den sonra yurt dışına kaçan ve İngiliz vatandaşı olan Mehmet Ali Alabora'nın babası Mustafa Alabora, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir günlük açlık grevine başladı.

NURİYE GÜLMEN PAYLAŞTI

Alabora'nın "Nuriye ve Semih'in açlık grevine sessiz kalmak vicdansızlıktır." cümleleriyle başlayan videosunu Nuriye Gülmen kendi twitter hesabından paylaşarak "Mustafa Alabora bugün Nuriye ve Semih işe iade edilsin diye bir günlük destek açlık grevinde." cümleleriyle duyurdu.

Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

MEHMET ALİ ALABORA PKK KONFERANSINDA KONUŞMUŞTU

Mustafa Alabora'nın oğlu olan Mehmet Ali Alabora ise geçtiğimiz günlerde Gezi eylemlerinden sonra kaçtığı Londra'da PKK sempatizanı DAY-MER'in organize ettiği festivalde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü için destek mesajı vermişti; “Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir.”

MUSTAFA ALABORA KILIÇDAROĞLU İLE YÜRÜDÜ

Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı

İlginizi Çekebilir
İlker Başbuğ'un dosyası AYM'de
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı dava Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl bir alanı modern bir parka dönüştürerek yaşlıların yüzünü güldürdü.
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.
Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor
Yalova Platformu, şehirdeki "satılmamış son yeşil alan" diye ifade ettikleri müze parkını korumak için mücadele çağrısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

150
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

479
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

40
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

379
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

77
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

149
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM