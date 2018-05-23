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Mehmet Ali Erbil: Benim oyum Koç'a

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun rengini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:48..
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Mehmet Ali Erbil: Benim oyum Koç'a

Girne'de bulunan bir otelde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, lafı taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getirdi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun kime vereceğini söyledi.

"BİRİLERİ AİDATIMI YATIRMIŞ"

Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğunu belirten şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış." dedi.

''OYUM ALİ KOÇ'A''

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, "Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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