Mehmet Ali Erbil: Eski eşlerimle dost kaldık

NTV'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, samimi açıklamalarda bulundu.

İŞ YOĞUNLUĞU

İş yoğunluğundan bahseden Erbil, "Karınca misali oldum 3 yıldır. Hep yazları çalışıyorum. 3 yıldır Çarkıfelek yapıyordum. Ama bu sene birazcık kanal zorladı ve yanına bir de dizi ekledik. Tabi ki yoruluyorum. Yaş artık kabul etmiyor" dedi

"AYRILIRKEN BİLE DOST KALDIK"

Dört kez evlenip boşanan Erbil, ayrıldığı eşleriyle arkadaş kalabildiğinden bahsetti. Eski eşi Nergis Kumbasar'la aynı dizide rol alan oyuncu dostluklarının hiç bozulmadığını da ekledi. Erbil sözlerine şöyle devam etti: "İnsani ilişkiler çok önemli bizde. Biz ayrılırken bile dost kaldık. Hiç kimse kıyamaz bana. Ben de gereken rollerimi oynadım ama evliliği pek beceremedim."



