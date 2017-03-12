Mehmet Ali Erbil kızının fotoğraflarından rahatsız

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hakkında konuştu.

FOTOĞRAFLARIN BAZILARINDAN RAHATSIZ OLUYORUM

"Yasmin'in Londra’da eğitimi devam ediyor. Çok zor bu gençlikle uğraşmak." diyen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin'in sosyal medyada paylaştığı ve çok konuşulan fotoğraflar hakkın şu açıklamayı yaptı: "Yasmin'in fotoğraflarının bazılarından rahatsız oluyorum ve uyarıyorum bir Türk babası olarak. Ama beni çok irite eden fotoğraflar paylaşmıyor zaten. Toplum çok baskı yaptığı için ister istemez etkileniyorsun. “Yavrum zaten güzelsin, bunu herkese göstermene gerek yok” diyorum."