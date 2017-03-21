Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun hazırladığı Duymayan Kalmasın programının bugünkü konuğu Mehmet Ali Erbil oldu.

Programda, Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şovmen, Aziz Yıldırım'ın tüm başarısızlıklara rağmen yıllardır kulübün başkanı olmasını eleştirirken CHP'ye de tepki vermeye başladı.

Mehmet Ali Erbil'in CHP eleştirisinden sonra kullandığı bir cümle reji tarafından sansüre uğradı. İşte Erbil'in o sözleri:

Mehmet Ali Erbil'den hem Fener'e hem CHP'ye tepki VİDEO

10 YAŞINDAKİ OĞLUM "BABA FENER Mİ KALDI YA" DİYOR

"10 yaşındaki oğlum "Hadi maça gidelim" dediğim zaman "Ya baba Fener mi kaldı" diyor. Bu koltuk sevdasından mahvettiler bizi.

"CHP'DEN DE SOĞUDUM" DEDİ, REJİ CÜMLEYİ SANSÜRLEDİ

Fenerbahçe'nin maçlarına da gitmiyorum artık. Kim gidiyor ki. Fener'den de CHP'den de soğuttular beni. Adam 5 seçim kaybetse intihar etmişti şimdiye kadar, yalan mı?"