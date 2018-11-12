Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden yeni açıklama

Bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgiyi yine doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil verdi. Mehmet Ali Erbil'in solunum cihazından ayrıldığını belirten Yeşim Erbil, ''Abimin tedavisi yoğun bakımda devam edecek'' dedi.

"UZATILAN İPİ TUTTU"

İşte Yeşim Erbil’in açıklaması: ''Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekan oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah.''

NE OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil bir ay önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı.