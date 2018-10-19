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Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında açıklama

Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, "Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır" dedi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 10:32..
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Acıbadem Maslak Hastanesi’nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde düşme nedeniyle hastanenin acil servisine kaldırılan Erbil’in ameliyat edildiği belirtildi.

"GENEL DURUMU İYİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, Mehmet Ali Erbil’in evinde düşme sonrası hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, “Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında açıklama

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