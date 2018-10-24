Mehmet Ali Erbil'in kız arkadaşından duygusal paylaşım

Geçen hafta evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda tedavi görürken 'kaçış sendromu' nüksetti. 61 yaşındaki Erbil'in 22 yaşındaki kız arkadaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"SADECE DAYAN TEK DUAM"

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa, şovmenle birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlayarak, "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak. Daha yazamayacağım o kadar şey var ki seni çok özledim. Kime kızacağım ben kiminle kavga edeceğim? Kim beni kızdıracak, kim beni güldürecek şimdi? Sadece dayan tek duam. Bizi böyle bırakıp gidemezsin." yazdı.