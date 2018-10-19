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Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

Dün akşam evinde düşen Mehmet Ali Erbil, kaburga kemiklerini kırdı. İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Erbil'in kız kardeşinden açıklama geldi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 13:15..
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Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

Mehmet Ali Erbil dün evinde düştü ve bazı kaburga kemikleri kırıldı. Talihsiz kazanın ardından hastaneye kaldırılan Erbil'in kanaması durduruldu. Bir süre hastanede tedavi altında kalacak olan Erbil'in sağlık durumu iyi.

Mehmet Ali Erbil ile olan fotoğrafını instagram hesabından paylaşan kız kardeşi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

“Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek.

Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim.”

Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

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