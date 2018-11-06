Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve acilen ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'den haber var. Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği fotoğrafı paylaştı ve ünlü şovmenin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"DUALAR ABİMİ İYİLEŞTİRECEK"

Yeşim Erbil, “Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz, durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum. Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah. Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek” yazdı.