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Mehmet Aslan: Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuk

İYİ Parti'den girdiği seçimlerde vekil seçilemeyen Mehmet Aslan, Meral Akşener'in oyunun yanlış hesaplandığını söyledi.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 06:41..
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Mehmet Aslan: Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuk

24 Haziran'daki seçimlere İYİ Parti listesinden katılan Mehmet Aslan, Milletvekili seçilemedi. HaberTürk'teki Gerçek Fikri Ne? programına katılan Aslan, Meral Akşener'in oyunu 'yüzde 17 buçuk' olarak yorumladı.

Mehmet Aslan: Meral Akşener'in oyu 17.5'tur VİDEO

MEHMET ASLAN'IN MATEMATİĞİ ŞAŞIRTTI

Meral Akşener'in oyunu yüzde 7,5 olarak görenlerin hata yaptığını söyleyen Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu, "İYİ Parti'nin oyu da Akşener'in oyudur. Yani Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuktur" ifadelerini kullandı.

24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 7,3 oy alırken, İYİ Parti ise yüzde 10 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,6 ile Başkan seçilirken, partisi AK Parti ise 42,6 oy aldı.

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