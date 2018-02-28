Mehmet Aslantuğ oğlu babasının izinde

İki başarılı oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ, ailesinin izinden yürüyor.
BABASINI SETTE ÇEKTİ
Lise son sınıf öğrencisi genç, sinemaya merak sardı. Anne ve babası gibi kamera önü yerine kamera arkasını tercih eden Can Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda babasının başrolü üstlendiği “Direniş Karatay” filminin Konya’daki setindeydi.
BABASININ BELGESELİNİ YAPACAK
Can Aslantuğ, sette konuk olmakla kalmadı, kamera arkasını da görüntüledi. O görüntülerden hazırlanacak belgesel, filmin DVD’sinde yer alacak.