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Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

Delegeden oy alamayarak PM'ye giremeyen Bekaroğlu, CHP'den kimlik siyasetinin devam etmesi durumunda yüzde 20'lerin aşılamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 10:01..
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Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan Mehmet Bekaroğlu liste dışı kalmıştı.

Bekaroğlu, yaşananların ardından kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER

Parti içindeki çekişmelere atıfta bulunan Mehmet Bekaroğlu, "CHP'de, benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor" diye konuştu.

CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR

CHP'li vekil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimlikler CHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar.

YÜZDE 23'Ü AŞILAMAZ

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıktı. Sayın İnce, bütün konuşmalarında kimlik siyasetinin dibine vurdu. Kim gelirse gelsin, kimlik siyaseti devam edecekse CHP'yi yüzde 20-22-23'lerden öteye taşıyamaz."

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