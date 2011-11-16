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Mehmet Cahit Turhan kimdir

Mehmet Cahit Turhan kimdir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan oldu.
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Mehmet Cahit Turhan, 1960'ta Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitiren Turhan, çalışma hayatına 1985'te Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başladı.

KARİYERİ

2002'de İstanbul Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Turhan, 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Turhan, 2005'te ise Karayolları Genel Müdürü oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yapan Turhan, 2015'te Danıştay üyeliğine seçildi.

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