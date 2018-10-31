Mehmet Çolakoğlu'na kumpas kuranlar hakim karşısında

İş insanı Mehmet Çolakoğlu'na, şirket yönetiminden uzaklaştırmak amacıyla 11 yıl önce karıştığı trafik kazasını yalan beyanlarla tekrar yargıya taşıyarak "kumpas" kurdukları ortaya çıkan yengesi Feyza Çolakoğlu ve kuzeni Faruk Mehmet Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanık "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan hakim karşısına çıktı.

Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Mehmet Çolakoğlu ile tutuksuz sanıklar Feyza Çolakoğlu, Faruk Mehmet Çolakoğlu, Gökhan Yahşi ve taraf avukatları katıldı.

Hakim Enver Kumbasar, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 12 Eylül 2007'de meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına ilişkin yargılanan Mehmet Çolakoğlu hakkında verilen kararın, dava dosyasına gönderildiğini tutanağa yazdırdı.

Duruşmada söz alan sanıklar Feyza ve Faruk Mehmet Çolakoğlu'nun avukatı Ayhan Günay, suç yeri Avrupa Yakası olduğu için dava dosyasının yetkisizlik kararıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmesini talep etti.

Müşteki Mehmet Çolakoğlu'nun avukatı ise bu talebin reddini istedi.

MEHMET ÇOLAKOĞLU'NUN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sanık avukatlarının yetkisizlik talebini reddeden hakim, bu karara karşı 7 gün içinde üst mahkemeye itiraz hakları bulunduğunu sanıklara hatırlattı. Hakim, yetki sorununun kesin karara bağlanmasının ardından davayla ilgili işlem yapılmasına hükmetti.

Müşteki Mehmet Çolakoğlu'nun davaya katılma talebini de kabul eden hakim, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 12 Eylül 2007'de, müşteki Mehmet Çolakoğlu aracıyla FSM Köprüsü'nde seyir halindeyken, karşı yönden 3 aracı hatalı sollayarak çift çizgi ile bölünmüş yolda karşı şeride geçen sanık Seyyar Yılmaz'ın oğlu Savaş Yılmaz yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada Savaş Yılmaz ve Yasin Kaya hayatını kaybederken, araçtaki yolcu sanık Gökhan Yahşi yaralandı. Soruşturma sonunda, müşteki Mehmet Çolakoğlu "kusursuz" bulunarak hakkında "takipsizlik" kararı verildi.

Mehmet Çolakoğlu'nun babası Ali Çolakoğlu'nun, kardeşi Hasan Teyfik Çolakoğlu ile kendilerine ait şirketi eşit pay sahibi olarak yönetirken 2008 yılında vefat etmesinden sonra şirket yönetiminde ihtilaf çıktı.

Bunun üzerine müşteki Mehmet Çolakoğlu'nun amcası Hasan Teyfik Çolakoğlu'nun eşi ve aynı zamanda müştekinin teyzesi olan sanık Feyza Çolakoğlu ve oğlu sanık Faruk Mehmet Çolakoğlu, Mehmet Çolakoğlu'nu şirket yönetiminden uzaklaştırdı.

Müşteki Mehmet Çolakoğlu, girişimleri ve amcasının desteğiyle şirkette 2016 yılının başında Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçildi. Sanıklar Feyza ve Faruk Mehmet Çolakoğlu, Mehmet Çolakoğlu'nu yönetim kurulundan uzaklaştırmak için tekrar arayışa girdi.

Sanıklar, bu kapsamda müştekinin kaza dosyasını yeniden canlandırmak amacıyla girişimlerde bulundu. Yaklaşık 11 yıl önceki kazada ölen Savaş Yılmaz'ın babası sanık Seyyar Yılmaz ve yaralanan sanık Gökhan Yahşi ile irtibat kurularak, çeşitli ekonomik vaatlerle ve yol paraları da ödenerek Ordu'dan İstanbul'a getirildi.

ÇOLAKOĞLU İKİNCİ RAPORDA TALİ KUSURLU YAPILDI

Avukat aracılığıyla yapılan müzakerelerin ardından Gökhan Yahşi'ye önceki ifadesinden farklı bir ifade metni imzalattırılarak kanun yararına bozma talebinde bulunuldu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından açılan soruşturmada trafik bilirkişisi, müşteki Mehmet Çolakoğlu'nun şeridine tecavüz eden ölen Savaş Yılmaz'ın "asli kusurlu", müşteki Mehmet Çolakoğlu'nun hızlı gittiği gerekçesiyle "tali kusurlu" olduğu şeklinde rapor verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle iş insanı Mehmet Çolakoğlu hakkında dava açıldı.

Sanıklar Feyza ve Faruk Mehmet Çolakoğlu'nun avukatlarının vadettiği ekonomik taahhütleri yerine getirmemeleri üzerine sanık Gökhan Yahşi, savcılığa başvurarak "yönlendirmeyle farklı beyanlar verdiğini" söyleyince davanın seyri değişti. Bunun üzerine Mehmet Çolakoğlu da kendisine "kumpas" kurdukları gerekçesiyle yengesi Feyza Çolakoğlu, kuzeni Faruk Mehmet Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Bunun üzerine açılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Feyza Çolakoğlu, Faruk Mehmet Çolakoğlu, Gökhan Yahşi ve Seyyar Yılmaz'ın "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.