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Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel yurt dışına tatilde

Eski sevgilisinin yakın arkadaşıyla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, çareyi yurt dışına kaçmakta buldu.

11.10.2017 - 14:55
  1. Haberler
  2. Magazin

VV

Güzel oyuncu Hande Erçel, gönlünü eski sevgilisi Mert Duymaz'ın "Kardeşim" diye hitap ettiği Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. İkilinin aşk yaşadığını duyan yakın çevresi Hande Erçel'e tepkili. Gösterilen bu tepkilerden sıkılan Hande Erçel, yeni aşkıyla şu sıralar gözlerden uzak bir tatil yapıyor.

BERABER FOTOĞRAF YOK

Taze aşıkların Prag'ta tatil yaptığı öğrenildi. Önce Erçel ardından da Dinçerler, Instagram hesaplarından Prag tatili sırasında çektirdikleri fotoğraflarını paylaştı. İkilinin birlikte görüntü vermekten kaçındı.

Mehmet Dinçerler ile Hande Erçel yurt dışına tatilde

 

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