Mehmet Görmez görevi bırakıyor

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" adlı raporu açıkladı.

FETÖ'yle ilgili açıklamalarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görmez, görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları doğrulayan açıklamalar yaptı.

VAZİFELER BİRER EMANETTİR

Mehmet Görmez, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir.

İSLAM DÜNYASININ İLMİ HAYATINA...

Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.