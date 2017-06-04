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Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği programda konuştu.

04.06.2017 - 00:03
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Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı "Çocuk Evleri"nde kalan çocuklar ile huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Mehmet Görmez, buradaki konuşmasında İslamiyet'in yaşılılara verdiği öneme değindi.

Huzurevi sakinlerine hitaben, "Öyle bir inancın mensuplarıyız ki sevgili Peygamberimiz, 'Büyüklerimize saygı duymayan, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir' buyuruyor. Bizler sizlerin doğrudan evlatları olmayabiliriz ama hepimiz aynı zamanda sizin evlatlarınızız." ifadelerini kullanan Görmez, büyüklere saygı duymanın İslam dininin bir gereği olduğunu vurguladı.

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Görmez, "İçinde yaşlısı olmayan evler, 'huzur' evleri değildir. İçinde yaşlısı bulunan her ev, huzur evidir, huzurlu evdir." dedi.

Salonda bulunan ve huzurevinde kalan bir yaşlıyla sohbetini anlatan Görmez, bu kişinin 8 çocuğunun bulunduğunu ve bu çocukların kendisini hiç ziyarete gelmediklerini aktardı. Görmez, buna karşılık konuştuğu yaşlının "Sağ olsunlar yeter ki gelmeseler de Allah onlara ömür versin." dediğini söyledi.

Görmez, büyüklere yakışanın bu tavır olduğunu ifade ederken, çocuklara yakışanın ise anne ve babasının duasını almak olduğunu vurguladı.

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

"ALLAH, SİZLERİ HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKTEN KORUSUN"

Mehmet Görmez, iftar programına katılan koruma altındaki çocuklara da seslendi.

Devletin koruması altındaki çocukların vatana iyi bir birey olarak yetişeceklerine inandığını vurgulayan Görmez, "Sevgili çocuklar, sizler de inşallah her biriniz yüksek bir idealle, güzel bir hayat yaşayarak, milletimize ve bütün insanlığa faydalı büyük birer insan olacaksınız inşallah. Allah sizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Her türlü kötülükten uzak kalarak, güzel bir hayat yaşayarak, daima ilmin, ahlakın peşinden giderek bütün yeryüzündeki insanlara faydalı birer insan olmanızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Görmez, konuşmasının sonunda huzurevleri ve "Sevgi Evleri"nde çalışan personele de verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

İftar programında ilahi ve dualar okuyan çocuklar, katılımcılara daha önce kağıtlara yazdıkları duaları dağıttı.

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Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

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