Mehmet Görmez rektör olacak

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor.

Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi.

KURUCU REKTÖR OLACAK

Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Görmez’in ayrılmasıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken, en belirleyici nedenin, bağlı olduğu bakan Numan Kurtulmuş ile yaşadığı sorunlar olduğu dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, her iki isimle ilgili yaptığı operasyonla sorunu çözdüğü ifade ediliyor.