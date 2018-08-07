Mehmet Günsür 90'ların slip mayosuyla poz verdi

Slip mayo 90'lı yıllarda modaydı. Ünlüler, renk renk slip mayoyu giyerek poz vermekten kaçınmıyordu. O dönemde şimdiki gibi neredeyse dize kadar uzanan renkli mayolar değil; hatları daha çok gözler önüne seren slip mayolar giyilirdi.

90'LARDA TARİH OLMUŞTU

Slip mayolar, Emrah, Fatih Ürek, Tarkan, Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçılarla hafızalarda yerini aldı. Ancak 90'lı yıllardan sonra popülerliğini yitiren slip mayoların yerini şortlar aldı.

MEHMET GÜNSÜR İLE GERİ DÖNDÜ

Bu yıl ise doksanlarda zirve yapan slip mayo, Mehmet Günsür ile geri döndü. Bodrum tatilinde slip mayo ile görüntülenen Günsür, hayli keyifli görünüyordu.