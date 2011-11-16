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Mehmet Kasapoğlu kimdir

Mehmet Kasapoğlu kimdir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan ilk Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.
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Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak'ın yerine Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi.

EĞİTİM HAYATI

Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.

ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışan Kasapoğlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı.

Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

KARİYERİ

Türkiye ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan ve yöneticilik yapan Kasapoğlu, özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

Kasapoğlu, 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması amacıyla çok sayıda tesisin kazandırılmasına katkıda bulunan Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklanandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

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