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Mehmet Keleş'in lüks makam aracı satıldı

Düzce Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Keleş'in lüks makam aracı, 600 bin lira bedelle satıldı.

DHA | 14.02.2018 - 14:07..
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MEHMET KELEŞ

Düzce Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde belediyenin borcu varken 650 bin liraya Audi A8 marka makam otomobili alan Mehmet Keleş, o dönemde tartışmalara neden olmuştu.

BORÇLARA KARŞILIK...

Keleş'in belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra, otoparkta muhafaza edilen lüks makam aracı, Düzce Belediyesi'nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.

"PASSAT MI ÇEKEYİM YANLARINA"

Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti.

Düzce Belediye Başkanı'nın otomobil isyanı VİDEO


DAMADI FETÖ'DEN TUTUKLANDI, İSTİFA ETTİ

Damadı Emre Kurt, geçen ağustos ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Keleş, "Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.



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