Mehmet Kocadon: Bodrum’u bu kez ben salladım

Bodrum'un dünyaca ünlü plajları, koyları ve otelleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bodrum'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle plajlarda adım atacak yer kalmadı. Bazı tatilciler masa ve sandalyeleri denizin içerisine koyarak serinlerken, turistler beach club'larda çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

KOCADON: BODRUM'U BU KEZ BEN SALLADIM

Ege’deki deprem nedeniyle zor günler geçiren Bodrum’da, DJ kabinine geçerek 20 dakika boyunca yerli ve yabancı turistleri eğlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bir barda Hande Yener’in 'Sana kırmızı çok yakışıyor' şarkısını tam dört kez çaldı.

Kocadon, DJ kabininden indikten sonra da “Bodrum'u bu kez ben salladım. Turizmcinin de, esnafın da, turistin de keyfi yerinde, gördüğünüz gibi Bodrum tarihinin en büyük depremlerinden birinin ardından hızla kendisine geldi. Eğlenceye ve tatile devam” dedi.









