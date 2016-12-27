Yurt dışı doğumlu Türklerin önündeki engel kalktı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İki lider yapılan arasında görüşmeden çıkan mutabakata göre; Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "doğuştan Türk vatandaşı" olması şartı aranmayacak.

MÜEZZİNOĞLU YUNANİSTAN DOĞUMLU

Bu mutabakata göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede yer alan, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde doğan Mehmet Müezzinoğlu gibi yurt dışında doğan Türkler, istediği takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilir.

Gümülcine, Yunanistan'ın Trakya bölgesinde Rodopi ilinin merkezi ve önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı bir şehirdir.