taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.727
USD
3,5209
EURO
3,6786
ALTIN
129,25
PETR
55,2100

Yurt dışı doğumlu Türklerin önündeki engel kalktı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "doğuştan Türk vatandaşı" şartının aranmayacak olması Mehmet Müezzinoğlu'nun da önünü açtı.

27.12.2016 - 16:24
  1. Haberler
  2. Gündem
Yurt dışı doğumlu Türklerin önündeki engel kalktı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İki lider yapılan arasında görüşmeden çıkan mutabakata göre; Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "doğuştan Türk vatandaşı" olması şartı aranmayacak.

MÜEZZİNOĞLU YUNANİSTAN DOĞUMLU

Bu mutabakata göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede yer alan, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde doğan Mehmet Müezzinoğlu gibi yurt dışında doğan Türkler, istediği takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilir.

Yurt dışı doğumlu Türklerin önündeki engel kalktı

Gümülcine, Yunanistan'ın Trakya bölgesinde Rodopi ilinin merkezi ve önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı bir şehirdir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

676
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

141
Trump çiftinden kilise ziyareti

Trump çiftinden kilise ziyareti

55
18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

610
Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

209
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

132
Motorlu taşıt vergisi açıklandı

Motorlu taşıt vergisi açıklandı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM