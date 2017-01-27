taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.917
USD
3,8988
EURO
4,1619
ALTIN
148,21
PETR
56,4400

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

Mehmet Okur, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladı.

27.01.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

Anayasa değişikliği teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halka sunulacak olan değişiklik teklifiyle ilgili, ünlü isimler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor.

Referandumda hangi yönde oy kullanacağını açıklayan son isim ise Milli basketbolcu Mehmet Okur oldu.

EŞİYLE BİRLİKTE HAYIR DEDİLER

Eşiyle birlikte çektiği videoda, referandumda "Hayır" diyeceğini belirten Mehmet Okur, paylaşımını şu notu düştü; "Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR"

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti İZLE

EVET DİYEN YILDIZLAR HEDEF OLDU

Anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklayan yorumcu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi yıldız futbolcular, "Hayır" cephesinin hedefi olmuştu.

"Hayır" bloku, Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı spora siyaset karıştırmakla suçladı.

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

260
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

152
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

48
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

79
Arda Turan tepkilere cevap verdi

Arda Turan tepkilere cevap verdi

161
Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

313
Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM