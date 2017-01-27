Anayasa değişikliği teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halka sunulacak olan değişiklik teklifiyle ilgili, ünlü isimler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor.

Referandumda hangi yönde oy kullanacağını açıklayan son isim ise Milli basketbolcu Mehmet Okur oldu.

EŞİYLE BİRLİKTE HAYIR DEDİLER

Eşiyle birlikte çektiği videoda, referandumda "Hayır" diyeceğini belirten Mehmet Okur, paylaşımını şu notu düştü; "Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR"

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti İZLE



EVET DİYEN YILDIZLAR HEDEF OLDU

Anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklayan yorumcu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz gibi yıldız futbolcular, "Hayır" cephesinin hedefi olmuştu.

"Hayır" bloku, Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı spora siyaset karıştırmakla suçladı.