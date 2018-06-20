Türki̇ye seçi̇me gün sayarken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şi̇mşek CNN TÜRK'te Di̇cle Canova ve Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Şimşek'in açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Bu son dalga küresel bir dalga. Lira'nın nispeten, başka para birimlerine oranla, dirençli kaldığı bir süreç. Faiz artışından önce, Türkiye'ye özgü para politikasının enflasyon karşısında yeterince güçlü bir duruş sergilemediğinden dolayı bir endişe vardı. O endişe çok hızlı bir şekilde fiyatlanıyordu. O kısmen Türkiye kaynaklıydı ama biz onu çözdük."

"Türk lirası küresel dalgalanmaya dirençli, eski kırılganlıkta değil."

"MANŞETE BAKMAYIZ"

"Son 10 yılda 8.8 milyon kişiye iş bulmuşuz. Dün açıklanan rakam, mevsimsel etkilerden arındırılmış, 9.9 oran. Biz hiçbir zaman manşete bakmayız. Ben çekirdeğe bakarım."

Mehmet Şimşek: 10 yılda 8,8 milyon kişiye iş bulduk