Mehmet Şimşek: 2.5 ton altın yastık altından çıktı

Mehmet Şimşek, bir ay gibi kısa sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın "başarı" olduğunu belirtti.

Yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılarak yatırımların daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilmesinin sağlaması hedeflenen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ekim ayı başında başlamıştı.

100 MİLYAR DOLAR YASTIK ALTINDA

Türkiye'de geleneksel olarak altın bir tasarruf aracı olarak kullanılıyor. Yastık altı olarak tabir edilen ve siyasilerce 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen altın daha çok evlerde ya da kasalarda tutulurken bu da önemli bir kaynağın finansal sistem dışında kalması anlamına geliyor.

Türkiye yatırımlarını sadece iç tasarruflarla finanse edemezken, dış finansman ihtiyacı ekonomiyi küresel finansta yaşanan dalgalanmalara karşı kırılgan bir hale getiriyor.