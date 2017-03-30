Mehmet Şimşek: AB ile ilişkiler devam edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV'de katıldığı programda referandum ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

YABANCI YATIRIMCILARIN TERCİHİ

Yabancı yatırımcıların hangi ülkelere yatırım yaptığının sorulması üzerine Şimşek, yatırımcıların hikayesi olan ülkelere gittiğini, en önemli kriterlerin siyasi istikrar, reform ve güçlü makroekonomik performans olduğunu söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DİRENCİ

Türkiye'nin ekonomisinin son yıllarda şoklara karşı büyük direnç göstermesinin arkasında siyasi istikrarın bulunması ve geçmişte yapılan reformların ekonominin temellerini sağlamlaştırmış olmasının yer aldığını anlatan Şimşek, darbe girişimi gibi çok büyük şoklarla rağmen ekonominin büyük direnç gösterdiğini söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: "Şu an dünyada nüfusu 80 milyona dayanmış, kişi başına milli gelir de orta üst gelir sınıfında olan bana 7 ülkeden fazla ülke sayamazsınız. Bu Türkiye'yi çok güçlü yapar. Girişimcilik ruhu duruyor. Bütün bu şoklara rağmen firmalarımız güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Yatırımlar güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizim coğrafyamız şu anda bir yük, risk, tehdit olarak görülüyor. Herkesin algısı, zor bir coğrafyada yaşadığımız. Kısa vadeli bakarsanız doğru ama 2-3 yıl sonra belki Ortadoğu'yu kim yeniden inşa edecek, bunu konuşacağız. Türk firmalarıyla nasıl ortaklık kurarız da oraları inşa ederiz çalışmaları başladı bile. Bu senenin başında bir ülkenin iş adamlarıyla bir araya geldik ve ana tema Ortadoğu'nun yeniden inşasında Türkiye ile iş birliği konusuydu. Yakın coğrafya şu anda bir yük gibi görünüyor ama bizim içinde bulunduğumuz bölge önemli bir avantaj."

"EVET ÇIKSA DA HAYIR ÇIKSA DA"

Referandum sonuçlarının Avrupa ile ilişkileri nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Şimşek, "Evet çıksa da hayır çıksa da Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı çıkarlara dayalı güçlü ilişkilerini devam ettirecek. AB Hollanda'dan, Avusturya'dan ibaret değildir." dedi.