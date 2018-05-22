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Mehmet Şimşek: Adaylara başarılar diliyorum

24 Haziran seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesinde adı yer almayan Başbakan Yardımıcısı Şimşek, aday yapılan isimlere başarılar diledi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:12..
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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için aday gösterilmeyen isimleri arasındaydı. Şimşek'in seçimlerin kazanılması halinde bakan yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasında.

Listede yer almamasının ardından Şimşek ilk kez açıklama yaptı.

"ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun.
Durmak yok yola devam..." sözlerini paylaştı.

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