Mehmet Şimşek: Adaylara başarılar diliyorum

1 Veliler yeni okul istedi Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yıkılan Küpçüler İlkokulu’nun enkazında toplanan veliler, çocukların 2 kilometre uzaklıktaki okula gittiklerini, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını istedi.

2 Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.

3 Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.

4 Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali Tunceli’de yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.

5 Sudanlı gençten Türk öğrencilere Türkçe dersi Sudan'dan Türkiye'ye gelerek Türk edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapan Younis Yahya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Türkçe dersi veriyor.

6 Aydın’da ilk kez kitap fuarı düzenlenecek Aydın’da ilk kez düzenlenecek kitap fuarı ile yazarlar ve yayınevleri kitapseverlerle bir araya gelecek.