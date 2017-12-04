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Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarının düşeceğini açıkladı

Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, rakamların aralık ayından itibaren kalıcı düşüş sürecine gireceğini söyledi.

AA | 04.12.2017 - 10:51..
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Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarının düşeceğini açıkladı

simsek

Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 12,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,30 oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 45,29 ile domateste görülürken, en fazla fiyat düşüş yüzde 19,95 ile karnabaharda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,02 arttı.

"ARALIKTA TERS YÖNDE DÜZELTMESİ OLACAKTIR"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklanan verilerle ilgili, "Enflasyonda aralıktan itibaren kalıcı düşüş süreci başlayacaktır; hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek." dedi.

Şimşek, Twitter hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Enflasyondaki yükseliş daha çok gıda fiyatlarından kaynaklanmakta. Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1.08 puanlık artışın 0.52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor; sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici etki var. aralıkta ters yönde düzeltmesi olacaktır.

"KALICI BİR DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Gıda komitesi bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor; gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Enflasyonda aralıktan itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır; hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek."

Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarının düşeceğini açıkladı


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