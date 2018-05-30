taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.314
USD
4,4914
EURO
5,2188
ALTIN
187,39
PETR
75,5000

Mehmet Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

Londra'da temaslarda bulunan Mehmet Şimşek, görüşmelerde verilen mesajları ve yatırımcıların ilgisine dair gözlemlerini aktardı.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 10:59..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'ya bir seyahat gerçekleştirerek temaslarda bulundu.

Burada 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşemeler gerçekleştirildi.

LONDRA'DA VERİLEN MESAJLAR

Şimşek görüşmede karşı tarafa, "Politika setimizi güçlendirdik, ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı, enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik, seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız." mesajlarını verdiklerini iletti.

Mehmet Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

TÜRK LİRASI DEĞERLENİYOR

Öte yandan Reuters'in haberine göre Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen bu toplantılar sonrası Türk lirası değerlenme eğilimi sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

212
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

636
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

114
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

112
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

691
Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

196
Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM