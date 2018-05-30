Mehmet Şimşek: Londra temaslarımız verimli geçti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'ya bir seyahat gerçekleştirerek temaslarda bulundu.

Burada 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşemeler gerçekleştirildi.

LONDRA'DA VERİLEN MESAJLAR

Şimşek görüşmede karşı tarafa, "Politika setimizi güçlendirdik, ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı, enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik, seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız." mesajlarını verdiklerini iletti.

TÜRK LİRASI DEĞERLENİYOR

Öte yandan Reuters'in haberine göre Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen bu toplantılar sonrası Türk lirası değerlenme eğilimi sürüyor.