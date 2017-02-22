Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimiz yeniden eğitilmeli

Mehmet Şimşek, BALKANTÜRKSİAD’ın düzenlediği 17. sinerji toplantısına katıldı. Bu coğrafyada devlet olma vasfını yitirmiş ülkelerden bahsettiklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Böyle ortamda çift başlılık sıkıntıları çözebilir mi? 2015 yılının ortasına gidin. Suriye ve Irak’taki ortamdan yamalanma bölücü terör örgütü bazı semtlerine ve mahallerine musallat oldu. Zayıf bir hükümet olsa, koalisyon dönemi olsa teröre karşı kararlı başarılı mücadele verilmeyebilirdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi ihtiyaçtan dolayı. İstikrar tek başına yeterli değil. İstikrarın beraberindeki güçlü reformlarla birlikte ülkelere ne kadar yararlı olduğunu gördük. Türkiye 2007 öncesinde ve sonrasında bu kadar reform yapmasaydı, sorun çözme mekanizmasını bu kadar geliştirmeseydi dimdik ayakta durabilir miydi?" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ YENİDEN EĞİTİLMELİ"

Referandumun ardından hızlı bir şekilde birçok alanda reform yapacaklarını vurgulayan Şimşek, "Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5’te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4’te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4’te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye’nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz. Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazır olabilir. Dünya çok hızla değişecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatını şekillendirecek" açıklamasını yaptı.