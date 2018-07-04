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Mehmet Şimşek: Orta vadede sorunlar kökten çözülür

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 00:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini bildirdi.

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜMÜ POZİTİF

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

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