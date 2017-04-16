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Mehmet Şimşek oyunu kullandı

Gaziantep'te sandık başına giden Başbakan Yardımcısı Şimşek, oyunu kullandıktan sonra her zaman güne erken başladığını söyledi.

16.04.2017 - 09:05
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, halk oylaması kapsamında Gaziantep'te oyunu kullandı.

Beraberindekilerle merkez Şehitkamil ilçesindeki Hasan Celal Güzel Ortaokulu'na giden Mehmet Şimşek, 1021 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Şimşek, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

SANDIKTAKİ İLK OY

Şimşek'in sandığındaki ilk oyu kendisinin kullandığı görüldü. Başbakan Yardımcısı Şimşek, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli halk oylamasında oyunu kullandığını söyledi.

Mehmet Şimşek oyunu kullandı

SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Mehmet Şimşek, "Artık söz de karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletin. Milletimiz ne karar verirse ülkemiz için en güzeli o demektir." dedi.

Mehmet Şimşek oyunu kullandı

Şimşek, bir basın mensubunun, "Bu kadar erken oy kullanmanızın özel bir sebebi var mı?" şeklindeki sorusuna, güne erken başlayan bir insan olduğu için oyunu da bu saatte kullanmak istediği yanıtını verdi.

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