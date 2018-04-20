Mehmet Şimşek: Seçim kararı piyasaya olumlu etki yaptı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasının piyasalara olumlu olarak yansıdığını söyledi.

"NEDEN OLUMLU ETKİ YAPTI"

Amerika'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şimşek, erken seçim kararıyla ilgili şunları dile getirdi: "Piyasaların erken seçime tepkisi çok olumluydu. Neden? Çünkü normalde yerel seçimler Mart 2019'da, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ise Kasım 2019'da yapılacaktı. Bu nedenle, insanlar gelecek 1,5 yıl boyunca belirsizlikten endişelenecekti. Seçimleri öne almanın, Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşünüyorum çünkü bu şekilde çok daha hızlı olacak seçimlerden sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlara odaklanabileceğimiz beş yıllık yeni bir dönem başlayacak."