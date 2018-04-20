taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.694
USD
4,0433
EURO
4,9917
ALTIN
174,64
PETR
73,7100

Mehmet Şimşek: Seçim kararı piyasaya olumlu etki yaptı

Seçimlerin öne alınmaması durumunda 1,5 yıllık bir belirsizliğin ortada olacağını belirten Şimşek, seçim sonrası reform döneminin başlayacağını duyurdu.

AA | 20.04.2018 - 10:26..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasının piyasalara olumlu olarak yansıdığını söyledi.

"NEDEN OLUMLU ETKİ YAPTI"

Amerika'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şimşek, erken seçim kararıyla ilgili şunları dile getirdi: "Piyasaların erken seçime tepkisi çok olumluydu. Neden? Çünkü normalde yerel seçimler Mart 2019'da, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ise Kasım 2019'da yapılacaktı. Bu nedenle, insanlar gelecek 1,5 yıl boyunca belirsizlikten endişelenecekti. Seçimleri öne almanın, Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşünüyorum çünkü bu şekilde çok daha hızlı olacak seçimlerden sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlara odaklanabileceğimiz beş yıllık yeni bir dönem başlayacak."

Mehmet Şimşek: Seçim kararı piyasaya olumlu etki yaptı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi, nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 0,8 arttı.
Trump, ABD'nin daha çok silah satmasını hedefliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan savunma endüstrisini destekleyeceğini, silah ihracat politikasının müttefiklere satışları artırmayı hedeflediğini açıkladı.
Erken seçim kararı sonrası borsada son durum
Cumhurbaşkanı'nın erken seçim tarihini açıklamasıyla birlikte, BIST 100 endeksi rekor işlem hacmiyle 3.354,22 puan artarak 112.000 puanı aştı.
Kız Kardeşim Projesi kadınları girişimciliğe hazırlayacak
Coca - Cola'nın 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim sosyal sorumluluk projesinin II. fazının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

159
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

359
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

183
Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

150
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

139
Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

183
Hazine'den partilere verilecek olan seçim bütçesi

Hazine'den partilere verilecek olan seçim bütçesi

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM