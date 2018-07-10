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Mehmet Şimşek veda etti

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yeni kabinenin açıklanmasının ardından Twitter'dan veda mesajı yayınladı.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 11:40..
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Mehmet Şimşek veda etti

Şimşek Başkan Erdoğan'In açıkladığı yeni kabinede kendisine yer bulamayan isimlerden birisiydi.

Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"ASLOLAN MİLLETİMİZE HİZMETTİR"

"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan’a şükranlarımı arz ederim.

Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.

"YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN"

Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

ütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız..."

Mehmet Şimşek veda etti


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