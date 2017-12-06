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Mehmet Şimşek Zarrab davası ve etkilerini anlattı

Şimşek Zarrab davasının bankacılık sektörünü etkileme ihtimaliyle ilgili "Sistem normal işini yapıyor belirsizlik etkilerse tabii ki biz gereken desteği sağlarız." dedi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla yapılan Finans Forumu, Swiss Otel’de başladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada "Son 15 yılda bir çok dış şok yaşadı ülkemiz. Türkiye’deki OHAL durumu, dünyadaki algısı, Türkiye’nin verdiği tepkiler, başına gelenlerle yakından ilgili durup dururken bu noktalara gelinmedi. Burada algı son dönemde bozuldu. Bu da gerçekliği kısmen etkiliyor." dedi.

"ZARRAB DAVASI ETKİLERSE DESTEĞİ SAĞLARIZ"

Şimşek'in konuşmasından satırbaşları şöyle: (Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak) "Davanın sadece bilinen kamu bankası (Halkbank) dışında orada da net olarak bu bankacılık sektörü ve ülkemiz için çok kritik. Bu belirsizlik ve etkisi bankaların kendi basiretsizliğinden kaynaklanmıyor. Sistem normal işini yapıyor belirsizlik etkilerse tabii ki biz gereken desteği sağlarız.

"ABD, BİR BANKA İLE İLGİLİ BİLGİ TALEBİ İSTEDİ"

Bugün itibarıyla bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında ABD Hazinesi'nin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece bir bankamızla ilgili, ki o konuda da açıklama yapıldı, bir bilgi talebi var.

"ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞIMIZI ARTIRABİLİRİZ"

2000’lerin başında yapılan reformlarla temeller epey sağlamlaşmış şu an enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel sorunların olduğu ancak tüm bunlara rağmen uzun vadeli geleceği parlak olan ekonomiden bahsediyoruz. Yapısal reformlarla şoklara karşı dayanıklılığı artırabileceğimiz dönemdeyiz.

"GERÇEKLİĞİMİZ ALGIMIZ KADAR KÖTÜ, ARZULADIĞIMIZ KADAR İYİ DEĞİL"

Son 15 yılda bir çok dış şok yaşadı ülkemiz. Türkiye’deki OHAL durumu dünyadaki algısı Türkiye’nin verdiği tepkiler başına gelenlerle yakından ilgili durup dururken bu noktalara gelinmedi. Burada algı son dönemde bozuldu. Bu da gerçekliği kısmen etkiliyor. Bizim gerçekliğimiz algımız kadar kötü değil, arzuladığımız kadar da iyi değil. Bunu değiştirmek için reform dönemi.

"KUR GELİŞMELERİ HANE HALKINI OLUMLU ETKİLEDİ"

Bankacılık sektörü bilanço dışı ve içi kalemler itibariyle nötr bir döviz pozisyonuna sahip. Dolaylı olarak kur etkisi bilançoyu bir miktar etkilemesini beklersiniz. Döviz kredilerinde problemli döviz kredilerinin oranı yüzde 1 genel anlamda baktığında yüzde 3. Bankacılık sistemi bu portföyü iyi yönetmiştir. Hane halkının kur gelişmelerinde olsa olsa olumlu etkilendiğini söyleyebilirsiniz.

23 BİN FİRMAYA DÖVİZLE BORÇLANMA YASAĞI GELİYOR

Çok yakında Türkiye’de önemli bir yapısal reform yapacağız. 25.000 şirketin döviz yükümlülüğü var bunun 23 bini döviz yükümlülüğü 15 milyon dolar altında bunlar nispeten küçük ve orta ölçekli şirketler. Toplam döviz 23 bin şirketin yükümlülükteki payı yüzde 16 civarı. İki bin büyük firmanın ise payı yüzde 84 civarı. Biz ilk aşamada iki bin firmaya ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduk. Bir çerçeve oluşturacağız bu küçük ve orta ölçeklilere biz doğrudan doğruya sınırlama getireceğiz."

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